Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

Başkan Can, Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi çalışmalarına hız verdi.

Başkan Can, Seçim Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi çalışmalarına hız verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde partisi olan AK Parti'den aday gösterilmesinin ardından sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalara başlıyor. Başkan Can, kentte faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini karşıladı, yönetime ve çalışanlarına kolaylıklar diledi. Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ile birlikte fabrika girişinde işçileri karşılayan Belediye Başkanı Nihat Can, işçilere simit ve meyve suyu ikram etti.

Gece gündüz demeden Bilecik ve Bilecik'in geleceği için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "Yeni günün ilk sabahında ilimizin köklü sanayi kuruluşlarından bir fabrikamızı sabah mesaisine başlayan kardeşlerimizi kapıda karşıladık. Simit ve meyve suyu ikramında bulunduk. Yurdumuzun dört bir köşesindeki bütün kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

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