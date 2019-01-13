Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkan Can, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

13 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi kentte faaliyet gösteren esnafı gezerek, "Sadece bugün değil her zaman esnaf ve vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Başkan Can, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi kentte faaliyet gösteren esnafı gezerek, "Sadece bugün değil her zaman esnaf ve vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Çeşitli vesilelerle sık sık ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, kent merkezindeki esnaf ve vatandaşları dinledi. Bilecik Belediyesi olarak sadece bugün değil her zaman esnaf ve vatandaşın yanında yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbihal ettik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz. Çünkü bizler en başında söz verdik ve Bilecik çok daha güzel olacak dedik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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