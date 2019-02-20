Başkan Can, Selöz Köyü Sakinleri ile Buluştu
13 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep görüşlerini dinledi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep görüşlerini dinledi.
Göreve geldiği günden bu yana hem kent hem de vatandaşlar için güzel çalışmalarda bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, bir yandan da mahalle ve köylerde vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Baba ocağı Selöz Köyü sakinleri ile bir araya geldiği için duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Partili arkadaşlarımızla birlikte baba ocağı Selöz Köyümüzün sakinleri ile bir araya geldik, sohbet ettik ve çaylarını içtik. Hizmet etmekle şeref duyduğumuz insanımızın talep ve görüşlerini alırken bir yandan da yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Cenabı Allah bizlere çıkacağımız hizmet yolculuğunda güç ve kuvvet versin. El ele gönül gönüle mahallelerimiz ve köylerimiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.
Köy sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı
Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi
Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı, Bu Gece Test Edilecek