Başkan Can, Site Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bahçelievler ve Gazipaşa Mahallesinde ikamet eden bazı site sakinlerinin davetine icabet ederek, görüş ve taleplerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bahçelievler ve Gazipaşa Mahallesinde ikamet eden bazı site sakinlerinin davetine icabet ederek, görüş ve taleplerini dinledi.



Her gün şehrin ayrı bir mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberinde bulunduğu heyet ilk olarak Bahçelievler Mahallesinde bulunan sitenin sakinleri ile bir araya geldi. Site sakinlerinin istek ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Nihat Can, site sakinleri ile çay içti ve yapılabilecek çalışmalar hakkında site sakinlerine bilgiler verdi. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlar için var olduklarını ve vatandaşlar için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "Bahçelievler Mahallemizde değerli site sakinlerimizin daveti üzerine bir araya geldik. Site sakinlerimizin istek ve taleplerini aldık. Çalışmalarımızla birlikte mahallelerimiz ve şehrimiz birçok imkana ve hizmete kavuşacak. Şehrimizin her bir noktasındaki vatandaşımızla görüşeceğiz ve kucaklaşacağız" dedi.



Öte yandan Başkan Can, ardından Gazipaşa Mahallesine geçerek esnafını ziyaret ederek vatandaşların istek, sorun ve taleplerini dinledi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

Makam Aracıyla Piknik Alanında Alkol Alan Belediye Başkanına Vatandaş Tepkisi

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi

1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı