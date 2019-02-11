Başkan Can, Sporcularla Kahvaltıda Buluştu
25 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü oyuncuları ile kahvaltıda bir araya geldiği buluşmada; "Spor kardeşliktir; sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
; Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü oyuncuları ile kahvaltıda bir araya geldiği buluşmada; "Spor kardeşliktir; sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikspor ve 1299 Bilecik Kulübü oyuncuları ile kahvaltıda buluştu. Bilecik Belediyesi Şehir Ormanında gerçekleştirilen kahvaltıya, Bilecikspor Kulübü Başkanı Ahmet Subaşı
ve 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu ve sporcular katıldı. Belediye Başkanı Nihat Can kahvaltı sonrasında yaptığı açıklamada her iki takıma da başarılar diledi. Sporun kardeşlik olduğunu ve Bilecik Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; şunları söyledi:
"Bizler sizlerle arada bir görüşmek ve buluşmak istiyoruz. Buradaki her iki takım da benim çok sevdiğim ve yakından takip ettiğim takımlar. Dolayısıyla birbirinizi ayırmıyorum. Her zaman yanınızdayım. Bizler kulüp başkanlarımızla bazen bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. Elimden geldiğince bizlere düşen ne varsa zaten yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız peki? Bundan sonra da planlarımız ve çalışmalarımız var. Yeri ve zamanı geldiğinde açıklarız. İnşallah her iki takımada ben bugün ve sonrasındaki karşılaşmalarda başarılar diliyorum. Ben de maçınızı takip edeceğim İnşallah. Şimdiden sizleri tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum."
Bilecikspor Kulüp Başkanı Ahmet Subaşı ve 1299 Bilecik Kulüp Başkanı Ahmet Topçu da Belediye Başkanı Nihat Can'a konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
Öte yandan, kahvaltı programı Belediye Başkanı Nihat Can'ın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmesi ve istek ile taleplerini dinlemesiyle son buldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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