Başkan Can: "Tarsus'a Yatırım Yapmak İsteyen Herkesin Yanındayım"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yapılan Halı Saha ve Spor Kompleksi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, bir taraftan yaptıkları hizmetleri birer birer açmaya, diğer taraftan yeni projeler üreterek yeni hizmetlerin önünü açtıklarını öyledi. Başkan Can, "Bu mahallede ayrıca yeni bir un fabrikası kurulmasına vesile oldum. Yatırımcı iş adamımız Kırıkkale'den geldi ve bizi ziyaret etti. Tarsus'a yatırım yapmak istediğini belirtti. Ben şunu söyledim. Tarsus'umuza kim yatırım yapmak istiyorsa ikametgahı Tarsuslu olan hemşerilerimizi işe almak kaydıyla bütün yatırımcılarımızın önünü açarım ve Tarsus belediyesi olarak destek olurum dedim. ve şu anda bu inşaatı bitmesi yakın. Biz şu anda arıtma tesisinin yanında olan yerde 25 milyon dolarlık biotesis yapılması imar değişikliği aşamasında. Aynı düşünceyi firma yetkililerine söyledim. İlerleyen günlerde bu işletmede devreye girecek ve Tarsuslu hemşehrilerimiz istihdam alanı olacak. Bizler 336 bin insanımızın belediye başkanıyız. Onların huzuru ve mutluluğu için mücadele ediyoruz. Rabbime bana bu imkanı verdiği için şükrediyorum" dedi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, yapılan hizmetlerin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, "Tarsus'u neresinden tutarsanız tutun her tarafından hizmetin temelleri atılıyor. Buda birlik ve beraberlikten doğan bir şeydir. Biz bu vatanı sevmesek, beraber İstiklal Marşımızı okumasak, beraber Cuma namazı kılmasak, bizi çatır çatır yiyecekler arkadaşlar. Bizi rahat bırakmayacaklar. Siz gelin size hizmet eden insanları seviniz. Spor tesisimiz mahallemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından okunan dualar ve kesilen kurdeleden sonra Ferahim Şalvuz Halı Saha ve Spor Kompleksi hizmete açıldı.



Açılış sonrası mahalledeki çocuklara top dağıtan Başkan Can ve Kaymakam Ünal, açılışı yapılan halı sahada futbol oynadı. - MERSİN

