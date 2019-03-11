Son Dakika Haberleri: Başkan Can Taşıyıcı Kooperatifi Esnafını Dinledi

Başkan Can Taşıyıcı Kooperatifi Esnafını Dinledi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldiği buluşmada; kentte ticari hayatında önemli yer edinen taşıyıcılar kooperatifi esnafının sorunlarını dinledi, sorunlarına çözüm üretti.

Başkan Can Taşıyıcı Kooperatifi Esnafını Dinledi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldiği buluşmada; kentte ticari hayatında önemli yer edinen taşıyıcılar kooperatifi esnafının sorunlarını dinledi, sorunlarına çözüm üretti.

Kentteki esnaf, vatandaş ve her kesimden insanla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile buluştu. Kooperatif lokalinde gerçekleştirilen buluşmada, Belediye Başkanı Nihat Can, esnafın istek ve düşüncelerini dinledi. Bilecik Belediyesi olarak, esnafın yanında yer aldıklarını ve esnafın sevinciyle sevindiklerini, üzüntüsüyle üzüldüklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; "Esnaf bir babanın oğlu olarak esnafımızla buluşmaya ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye ve taleplerine en kısa şekilde çözüm bulma gayretimiz sürüyor. Bugün de çalışmalarımız kapsamında cumhur ittifakı üyeleri ile birlikte ilimizde faaliyet gösteren taşıyıcılar kooperatifimizin çok değerli üyeleri ile bir araya geldik. İnşallah el birlik içinde hem kendileri için hem de şehrimiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Yaşam
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