Son Dakika Haberleri: Başkan Can Tribüne Çıktı, Amigo Gibi Davul Çalıp Tezahürat Yaptı

Başkan Can Tribüne Çıktı, Amigo Gibi Davul Çalıp Tezahürat Yaptı

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, tribüne çıktı, amigo gibi davul çalıp tezahürata yaptı.

Başkan Can Tribüne Çıktı, Amigo Gibi Davul Çalıp Tezahürat Yaptı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, tribüne çıktı, amigo gibi davul çalıp tezahürata yaptı.

Başkan Can, Bilecik Sentetik Saha'da oynanan 1299 Bilecik Kulübü ile Bozüyük İdman Yurdu Bilecik U-17 Ligi final maçını tribünde taraftarlar birlikte izledi. Başkan Can bir ara kendini maçın heyecanına kaptırarak, amigo gibi davul çalıp tezahürata yaptı.

Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen karşılaşma hakkında yaptığı değerlendirmede, "iki güzel kulübümüz tarafından gerçekleştirilen karşılaşmayı izledik. Sporcularımızın Enerji ve heyecanlarını paylaştık. 1299 Bilecik Kulübü ile Bozüyük İdman Yurdu'nun bir araya geldiği karşılaşma normal süresinde 1-1 sona erdi. Penaltılara kalan maçı 1299 Bilecik kulübümüz 5-4 penaltılarda kazanıp şampiyon oldu ve ilimizi temsilen Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. 1299 spor kulübümüzü canı gönülden tebrik ediyor güzel başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan müsabakanın normal süresi 1-1'lik skorla sonuçlanırken, maçı penaltılardan 1299 Bilecik Kulübü karşılaşmadan 5-4 üstünlükle Bilecik U-17 Ligi şampiyonu oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Bozüyük, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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