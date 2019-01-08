Başkan Can Vali Şentürk'ü Makamında Ağırladı
10 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk'ü makamında ağırladı.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk'ü makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, Vali Bilal Şentürk'e Bilecik'teki görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Vali Bilal Şentürk ile birlikte kent için güzel çalışmalar gerçekleştireceklerine olan inancını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk belediyemizi ziyarette bulundu. Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizde yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte şehrimizdeki güzel hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Valimize ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vali Şentürk ise Bilecik'te vazife almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ecdat diyarı Bilecik'te güzel faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Belediye Başkanı Nihat Can ve birim müdürleri tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Vali Bilal Şentürk, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Nihat Can, Vali Bilal Şentürk'e Şeyh Edebali'nin sözlerinin bulunduğu bir tablo ile Kayı Armalı tabak hediye etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
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