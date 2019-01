Başkan Can Vali Şentürk'ü Makamında Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk'ü makamında ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk'ü makamında ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, Vali Bilal Şentürk'e Bilecik'teki görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Vali Bilal Şentürk ile birlikte kent için güzel çalışmalar gerçekleştireceklerine olan inancını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Valiler Kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Bilal Şentürk belediyemizi ziyarette bulundu. Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizde yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte şehrimizdeki güzel hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Valimize ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Şentürk ise Bilecik'te vazife almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ecdat diyarı Bilecik'te güzel faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Belediye Başkanı Nihat Can ve birim müdürleri tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Vali Bilal Şentürk, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Nihat Can, Vali Bilal Şentürk'e Şeyh Edebali'nin sözlerinin bulunduğu bir tablo ile Kayı Armalı tabak hediye etti. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti