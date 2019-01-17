Son Dakika Haberleri: Başkan Can Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Can Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Can Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin isteklerinin çözümü noktasında talimatlar verdi. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra mahalle statüsü kazanacak olan Pelitözü Mahallemizin değerli sakinleri ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini aldık. Birlikte çözüm üretiyor birlikte Bilecik'imizi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Pelitözü, Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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