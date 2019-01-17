Başkan Can Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Pelitözü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Bilecik Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, mahalle sakinlerinin isteklerinin çözümü noktasında talimatlar verdi. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra mahalle statüsü kazanacak olan Pelitözü Mahallemizin değerli sakinleri ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini aldık. Birlikte çözüm üretiyor birlikte Bilecik'imizi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı
Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları