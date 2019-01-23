Son Dakika Haberleri: Başkan Can, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Can, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Vatandaşları makamında ağırlayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, talep ve görüşleri dinlediklerini ve anında çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Can, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Vatandaşları makamında ağırlayan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, talep ve görüşleri dinlediklerini ve anında çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Nihat Can, esnafı, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan konuklarını ağırlayarak talep ve görüşleri dinlemeye devam ediyor. 'Bilecik'i Birlikte Yönetiyoruz' düşüncesi doğrultusunda yapılan her türlü çalışmayı vatandaşlarla paylaştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "İlk gün dediğimiz gibi, gönül belediyeciliği ile Bilecik'i birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini alarak çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi ve şehir insanımızı en iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Yaşam
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