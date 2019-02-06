Başkan Can, Vezirhanlı'larla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in Vezirhan beldesindeki temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi onlarla kucaklaştı.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik'in Vezirhan
beldesindeki temasları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi onlarla kucaklaştı.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 31 Mart Yerel Seçimleri için Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin ve partililerle birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Bilecik'in ilçeleri, beldeleri, köyleri ve mahalleleri ile bir ve beraber olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Nihat Can, "Vezirhanımızda 5 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza atan Vezirhan Belediye Başkanımız Mehmet Duymuş ve bayrak yarışını devralacak olan partimizin Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin kardeşimizle esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı işler diledik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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