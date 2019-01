Başkan Can Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Sultaneli Osmanlı Sokağı" projesi ile yılın yerel yöneticisi olarak seçildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Sultaneli Osmanlı Sokağı" projesi ile yılın yerel yöneticisi olarak seçildi.



Ankara'da düzenlenen ve vatandaşların kullanmış olduğu oylarla, hizmetleri ve projeleri ile ön plana çıkan belediye başkanlarına ödülleri verildi. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, düzenlenen programa katılarak, Belediye Başkanı Nihat Can adına ödülünü aldı.



Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sultaneli Osmanlı Sokağı projesi, sosyal sorumluluk kategorisinde örnek proje olarak gösterilerek, ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Nihat can yılın yerel yöneticisi ödülü hakkında yaptığı değerlendirmede, "Özellikle ilimizdeki kadınlarımızın sosyal hayata katılmalarını sağlama, el emeği göz nuru eserlerini teşhir etmek ve satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Sultaneli Osmanlı Sokağı'nın ödül ile taçlandırılması bizleri son derece memnun etti ve yeni çalışmalarımızda bizlere güç ve enerji vesilesi oldu" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi