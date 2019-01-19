Son Dakika Haberleri: Başkan Can Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi

Başkan Can Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi

33 dakika önce

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Sultaneli Osmanlı Sokağı" projesi ile yılın yerel yöneticisi olarak seçildi.

Başkan Can Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi, System.String[]
Bu yıl 8'incisi düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Sultaneli Osmanlı Sokağı" projesi ile yılın yerel yöneticisi olarak seçildi.

Ankara'da düzenlenen ve vatandaşların kullanmış olduğu oylarla, hizmetleri ve projeleri ile ön plana çıkan belediye başkanlarına ödülleri verildi. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, düzenlenen programa katılarak, Belediye Başkanı Nihat Can adına ödülünü aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sultaneli Osmanlı Sokağı projesi, sosyal sorumluluk kategorisinde örnek proje olarak gösterilerek, ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Nihat can yılın yerel yöneticisi ödülü hakkında yaptığı değerlendirmede, "Özellikle ilimizdeki kadınlarımızın sosyal hayata katılmalarını sağlama, el emeği göz nuru eserlerini teşhir etmek ve satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Sultaneli Osmanlı Sokağı'nın ödül ile taçlandırılması bizleri son derece memnun etti ve yeni çalışmalarımızda bizlere güç ve enerji vesilesi oldu" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum

Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:50:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]