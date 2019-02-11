Son Dakika Haberleri: Başkan Candemir'in Sağlık Durumu İyi

Başkan Candemir'in Sağlık Durumu İyi

16 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Vekili Doç. Dr. Hilmi Kodaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İl Başkanı İsmail Candemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başkan Candemir'in Sağlık Durumu İyi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Vekili Doç. Dr. Hilmi Kodaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İl Başkanı İsmail Candemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kodaz, yaptığı yazılı açıklamada, "İl Başkanımız İsmail Candemir, hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu şu anda iyi olup en kısa zamanda aramızda olacaktır. Başkanımıza, sevgili ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza geçmiş olsun dileriz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Eskişehir, Güncel
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