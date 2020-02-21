Başkan Caner: "Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçteyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Caner: 'Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçteyiz' - Son Dakika Spor

Başkan Caner: "Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçteyiz"

7 saat önce

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, bu hafta karşılaşacakları Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçte olduklarını söyledi.

Başkan Caner:

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, bu hafta karşılaşacakları Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçte olduklarını söyledi.


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında sahalarında konuk edecekleri Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Caner, Hacettepe takımının kendilerini iyi markaja aldıklarını söyleyerek, "Amacımız play-off hattını yakalamaktı. Maalesef olmadı. Bu maçtan ümitliydik. Çorum maçını 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Belki son saniyedeki topumuz girseydi galip gelecektik. Hacettepe maçından da 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Ama takımımızı iyi incelemişler. Forvet hattındaki oyuncularımızı iyi markaja aldılar. Takım bu markanın neticesinde aynın zamanda sahanın sentetik olması nedeniyle istediğimiz futbolu ortaya koymamıza engel oldu. Gönül isterdi ki, 3 puanla ayrılalım. Ama maalesef gerçekleştiremedik" diye konuştu


"Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçteyiz"


Hekimoğlu Trabzon'u yenecek güçte olduklarını ifade eden Başkan Caner, "Amacımız Hekimoğlu Trabzon maçından galip ayrılmak. Bir seri yakalayabilmek. İnşallah bunu beceririz. Futbolcularımızın bunu yapacak kabiliyetleri var. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacağız" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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