Başkan Canpolat: "Pkk Virüsü Hdp'den CHP'ye de Bulaştı"

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat , " Atatürk 'ün partisi olmakla övünen CHP yönetimini açıkça yöneten HDP 'ye bulaşmış. Terör virüsü çok yazık ki CHP'ye de bulaşmıştır. Teröristleri aday gösteren PKK 'nın siyasi uzantısı olarak dünya kamuoyu tarafından bilenen HDP ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran CHP yönetimi üzülerek görüyoruz ki resmen teröristleri destekleyen bir parti haline gelmiştir" dedi.Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerli ve milli ittifakın adının Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Seçimlerde ortaya çıkan bir diğer ittifak ise küresel güçlerin maşası halinde ülkemize kast etmiş güruhların birleşerek resmen PKK'lı teröristlerinin aday gösterildiği ittifak içinde görülüyor. Akıl sahibi CHP'li seçmenlere sesleniyorum. PKK'nın terör eylemlerine kaynak elde edecek gösterilen bu adaylar HDP üzerinden ittifakla CHP'yi de kapsamıştır. Virüs artık CHP'nin genel merkezine de bulaşmıştır. Sizleri PKK'ya oy vermeye ikna etmek için her türlü hile, yalan ve iftiralar kurgulanmaktadır. Bu bir siyasi terör saldırısıdır" diye konuştu.YSK'nın derhal müdahale etmesi gerektiğini belirten Canpolat, açıklamasına şöyle devam etti:"İçişleri Bakanlığına sesleniyorum. Bu ülkemizi bölme projesine derhal devletimizin bekası için müdahale edilmelidir. Bölgede hala kripto PKK ve kripto FETÖ elamanları içten içe sinsi planlar yapmaktadır. Atatürk ilke ve inkılaplarına 1938'den sonra ilk defa bu ölçülerde Erdoğan'ın öncülüğünde özde sahip çıkılırken, PKK terör örgütleriyle hırs yaparak bir araya gelen CHP yönetimi seçmenini ikna etmek için her türlü hile ve her türlü yalanlara başvurmaktadır. CHP seçmenlerinin vatanın ve milletin teminatı olan evlatları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu büyük oyun CHP seçmenine yönelik olduğunu da seçmenlerimiz bilmelidir." - ANKARA