Son Dakika Haberleri: Başkan Canpolat sahada incelemede bulundu
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Başkan Canpolat sahada incelemede bulundu

11 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ekipleri ile sahaya inerek talep, öneri ve isteklere anında çözüm buluyor.

Başkan Canpolat sahada incelemede bulundu, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ekipleri ile sahaya inerek talep, öneri ve isteklere anında çözüm buluyor.

Göreve geldiği ilk günden beri 'Çözülmedik sorun, dokunulmadık mahalle kalmayacak' sloganıyla çalışmalarına başlayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde beraberindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim müdürleri ile Karşıyaka Mahallesine giden Başkan Canpolat, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahallede incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, vatandaşlardan vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde devam eden park, yol ve rutin çalışmaları inceledi. Mahalle gezisi esnasında vatandaşlar ve çocuklarla ile fotoğraf çektirip tokalaşan Başkan Canpolat, ardından Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan'ı makamında ziyaret etti.

Burada mahalle muhtarı ile fikir alışverişinde bulunarak talepleri dinledi. Tüm ekiplerin her an sahada olduğunu ifade eden Başkan Canpolat, sahadan bir an olsun ayrılmayacaklarını söyledi. Tüm mahallelerde ihtiyaçları yerinde tespit etmek istediklerini kaydeden Başkan Canpolat, amaçlarının talep gelmeden hizmetin anında gitmesi olduğunu ve bu anlayışla çalıştıklarını söyledi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
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