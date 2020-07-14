Başkan Canpolat'tan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Canpolat'tan 15 Temmuz mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Canpolat mesajında, "Halkımız 15 Temmuz gecesi vatanımıza, ülkemize, milletimize ve demokrasimize el uzatan vatan hainlerine gereken dersi fazlasıyla vermiştir" dedi

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Başkan Mehmet Canpolat, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain kalkışmanın 4'üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajda, "Ülkenin her karışına el uzatan, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak bu aziz millet hain kalkışmaya topyekun dur deyip vatanına, bayrağına, demokrasisine sahip çıktı" ifadelerine yer verdi.


Başkan Canpolat, yayımladığı mesajın devamında, "15 Temmuz 2016'da bu kahraman vatanın evlatlarına silah doğrultan vatan hainlerinin tüm planları bozguna uğradı. Aziz ve fedakar halkımız göğsünü tank ve silahlara siper ederek canları pahasına vatanlarını korumuşlardır. Halkımız 15 Temmuz gecesi vatanımıza, ülkemize, milletimize ve demokrasimize el uzatan vatan hainlerine gereken dersi fazlasıyla vermiştir. Hain kalkışma gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bizim gücümüz, kudretimizin örneği zaten tarihimizde saklıdır. Milletimiz çok büyük badireleri her zaman tek yürek, tek vücut olarak bertaraf etmeyi başarmıştır. Meydanları darbecilere teslim etmeyerek, hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Emanete beraber sahip çıkacağımız tüm genç ve çocuklarımızı da sevgi ile kucaklıyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Canpolat'tan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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