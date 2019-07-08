Son Dakika Haberleri: Başkan Çatal'dan, park oynayan çocuklara sürpriz
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çatal'dan, park oynayan çocuklara sürpriz

1 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek çikolata ikram etti.

Başkan Çatal'dan, park oynayan çocuklara sürpriz, System.String[]
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek çikolata ikram etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çatal, ziyaretin sonunda çocuklara çikolata ikramında da bulundu. Başkan Çatal, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımıza parkta oynadıkları anda sürpriz yaparak çikolata ikramında bulunduk. Çocuklarımızın fikirlerini önem vererek, istek ve taleplerini dinledik" dedi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çatal'dan, park oynayan çocuklara sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]