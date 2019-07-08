Başkan Çatal'dan, park oynayan çocuklara sürpriz
1 saat önce
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek çikolata ikram etti.
Taşköprü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Abdullah Çatal
, parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek çikolata ikram etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede parkta oyun oynayan çocukların yanına giderek onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çatal, ziyaretin sonunda çocuklara çikolata ikramında da bulundu. Başkan Çatal, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımıza parkta oynadıkları anda sürpriz yaparak çikolata ikramında bulunduk. Çocuklarımızın fikirlerini önem vererek, istek ve taleplerini dinledik" dedi. - KASTAMONU
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