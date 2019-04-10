Başkan Çatal Halka Pilav İkram Etti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara pilav ikram etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara pilav ikram etti.



Mahalli İdareler seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, öğlen arası Belediye Sosyal Tesisleri'nde Taşköprü halkına etli pilav ikram etti.





Çatal, öncelikli hedeflerinin Taşköprü'de birlik beraberliği sağlamak olduğunu, ayrıca ilçede kimsesiz ve düşkünlerin sorunlarına köklü çare olup, Taşköprü'yü daha da yaşanılır bir halde el birliği ile getirmeyi düstur edineceklerini ifade etti.



Hemşehrilerine teşekkür eden Çatal, "Beni bu kutlu göreve layık gören hemşerilerimiz dualarını esirgemediği sürece Taşköprü'müzdeki değişimi hep birlikte göreceğiz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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