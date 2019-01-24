Başkan Çavdar'dan Muhtar Adaylarına Uyarı

Havza
Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili muhtar adaylarına uyarılarda bulundu.
Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde muhtar adaylarının uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
İlçede 98 mahallede yaklaşık 400 kişinin muhtarlığa aday olduğunu belirten Çavdar, "Muhtar adaylarımızın Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına uyması, demokratik bir seçim adına önemli. Muhtar adayları olarak bize yakışan şekilde demokratik olarak yarışalım ve seçilecek muhtarı vatandaşlarımızın teveccühüne bırakalım. Sonuç itibarıyla bu, demokratik bir yarıştır." ifadesini kullandı.
Muhtar adaylarını toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek eylemlerde bulunmamaları konusunda uyaran Çavdar, şunları kaydetti:
"Seçim sürecinde toplumu gerecek ve kutuplaştıracak söylem ve eylemlerden uzak duralım. Yarın seçim bittiğinde hepimiz yine aynı mahallelerde yaşayacağız, aynı havayı soluyacağız. Bu yüzden tüm muhtar adaylarımızın seçim çalışmalarında itidalli davranmalarını diliyorum. Cenabıhak, seçimleri sonuçları itibarıyla ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile eylesin. Tüm muhtar adayı arkadaşlarıma başarılar diliyor, hayırlısı kimse, nasip kime ise o kazansın diyorum."