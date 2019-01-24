Son Dakika Haberleri: Başkan Çavdar'dan Muhtar Adaylarına Uyarı

Başkan Çavdar'dan Muhtar Adaylarına Uyarı

2 saat önce

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili muhtar adaylarına uyarılarda bulundu.

Başkan Çavdar'dan Muhtar Adaylarına Uyarı, System.String[]
Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili muhtar adaylarına uyarılarda bulundu.

Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde muhtar adaylarının uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

İlçede 98 mahallede yaklaşık 400 kişinin muhtarlığa aday olduğunu belirten Çavdar, "Muhtar adaylarımızın Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına uyması, demokratik bir seçim adına önemli. Muhtar adayları olarak bize yakışan şekilde demokratik olarak yarışalım ve seçilecek muhtarı vatandaşlarımızın teveccühüne bırakalım. Sonuç itibarıyla bu, demokratik bir yarıştır." ifadesini kullandı.

Muhtar adaylarını toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek eylemlerde bulunmamaları konusunda uyaran Çavdar, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde toplumu gerecek ve kutuplaştıracak söylem ve eylemlerden uzak duralım. Yarın seçim bittiğinde hepimiz yine aynı mahallelerde yaşayacağız, aynı havayı soluyacağız. Bu yüzden tüm muhtar adaylarımızın seçim çalışmalarında itidalli davranmalarını diliyorum. Cenabıhak, seçimleri sonuçları itibarıyla ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile eylesin. Tüm muhtar adayı arkadaşlarıma başarılar diliyor, hayırlısı kimse, nasip kime ise o kazansın diyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:53:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çavdar'dan Muhtar Adaylarına Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]