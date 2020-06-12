Başkan Çavdar: "E-dönüşümünün sağlanması için sorumluluklarımızı yerine getirdik" - Son Dakika

Başkan Çavdar: "E-dönüşümünün sağlanması için sorumluluklarımızı yerine getirdik"

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "Meslek mensuplarımız teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurmuş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir" dedi.

Başkan Çavdar:

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "Meslek mensuplarımız teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurmuş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir" dedi.

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Meslek Yasasının Kabulünün 31. yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Çavdar, "13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslekleri yasal statüsüne kavuşmuştur" ifadelerinde bulundu.

Çavdar, "Meslek Yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla birlikte meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir. Teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurmuş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile her zaman paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 31. yıl dönümünü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye belirtti. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çavdar: 'E-dönüşümünün sağlanması için sorumluluklarımızı yerine getirdik' - Son Dakika Ekonomi

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