Son Dakika Haberleri: Başkan Cavit Erdoğan'dan Veda Mesajı

Başkan Cavit Erdoğan'dan Veda Mesajı

10 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanlığını Bilal Demirci'ye tören ile teslim eden MHP'li eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan veda mesajı yayınladı.

Başkan Cavit Erdoğan'dan Veda Mesajı, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanlığını Bilal Demirci'ye tören ile teslim eden MHP'li eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan veda mesajı yayınladı.

Erdoğan Mesajında, "30 Mart 2014 de başlayan belediye başkanlığı görevimizi bu gün itibariyle törenle devretmiş bulunmaktayım. Seçimde bize oy vermeyen seçmenlere saygı duyuyorum. Oy vermeyip vermiş gibi yapanların gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

MHP, Bilal Demirci, Kütahya, Politika
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