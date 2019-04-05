Başkan Cavit Erdoğan'dan Veda Mesajı
10 dakika önce
Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanlığını Bilal Demirci'ye tören ile teslim eden MHP'li eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan veda mesajı yayınladı.
Kütahya
'nın Pazarlar
Belediye Başkanlığını Bilal Demirci
'ye tören ile teslim eden MHP
'li eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan
veda mesajı yayınladı.
Erdoğan Mesajında, "30 Mart 2014 de başlayan belediye başkanlığı görevimizi bu gün itibariyle törenle devretmiş bulunmaktayım. Seçimde bize oy vermeyen seçmenlere saygı duyuyorum. Oy vermeyip vermiş gibi yapanların gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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