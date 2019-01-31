Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da Çalışma ve Kazanma Zamanı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 2015 yılından itibaren 100 kişinin istihdam ettiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra 6 Şubat çarşamba günü yeniden iş başı yapacağı bildirildi.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 2015 yılından itibaren 100 kişinin istihdam ettiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra 6 Şubat çarşamba günü yeniden iş başı yapacağı bildirildi.



Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, tekstil fabrikası yetkilileri ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ifade etti.



Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizde faaliyet gösteren tekstil fabrikası 6 Şubat Çarşamba günü Pazarlar'da çalışmalarına tam teşekküllü olarak başlayacaktır. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikamızın açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Repa Tekstil yetkililerine İlçemize ve bizlere gösterdik ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve işyerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Artık Pazarlar'da çalışma ve kazanma zamanıdır. İlçemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi. - KÜTAHYA

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