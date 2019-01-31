Son Dakika Haberleri: Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da Çalışma ve Kazanma Zamanı

Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da Çalışma ve Kazanma Zamanı

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 2015 yılından itibaren 100 kişinin istihdam ettiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra 6 Şubat çarşamba günü yeniden iş başı yapacağı bildirildi.

Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da Çalışma ve Kazanma Zamanı, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 2015 yılından itibaren 100 kişinin istihdam ettiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra 6 Şubat çarşamba günü yeniden iş başı yapacağı bildirildi.

Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, tekstil fabrikası yetkilileri ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizde faaliyet gösteren tekstil fabrikası 6 Şubat Çarşamba günü Pazarlar'da çalışmalarına tam teşekküllü olarak başlayacaktır. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikamızın açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Repa Tekstil yetkililerine İlçemize ve bizlere gösterdik ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve işyerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Artık Pazarlar'da çalışma ve kazanma zamanıdır. İlçemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Cavit Erdoğan, Pazarlar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da Çalışma ve Kazanma Zamanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]