Son Dakika Haberleri: Başkan Çavuşoğlu'ndan Sevindiren Ziyaret

Başkan Çavuşoğlu'ndan Sevindiren Ziyaret

1 saat önce

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde kamp yapan gurbetçi sporcularla buluştu.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Sevindiren Ziyaret, System.String[]
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde kamp yapan gurbetçi sporcularla buluştu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük MYO programı öncesi Kemer ilçesine kamp için gelen gurbetçi sporcularla buluştu. Türk kökenli olan oyuncuların kamp yaptığı otele giden Çavuşoğlu'nu Almanya'nın futbol federasyonunda görev alan Evren Cebeci ve kamptaki futbolcular karşıladı.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen gurbetçi futbolcular ve aileleri ile Kemer de yılın belirli aralıklarında kampa geldiklerini söyleyen Evren Cebeci, "Almanya da bulunduğumuz bölgede Türkiye Süper Ligi takip ediyoruz. Alanya sadece turizm değil sporun da önemli bir temsilcisi. Başkanımız da sporla son derece ilgili ve hala başarılı bir şekilde futbol oynuyor. Kampımıza sadece Almanya değil Avusturya ve Kıbrıs'tan da katılımlar var. Kendisiyle futbol üzerine konuşma fırsatını da bulduk" dedi.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen genç oyuncular Süper Lig de temsil edilen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu genç futbolcular ile tek tek tokalaşarak sohbet ederek ekiple beraber hatıra fotoğrafı çektirdi - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Kemer, Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
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