Üye Girişi
Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı - Son Dakika

Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

17.02.2022 18:28
Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek taraftarın maça gelerek takımına destek vermesini istedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek taraftarın maça gelerek takımına destek vermesini istedi.

Her takımın sahaya puan veya puanlar için çıktığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bizim için taraftarlarımızın maça gelerek takımımızı desteklemesi çok önemli. Sadece takımlarını desteklemelerini ve başka bir şeyle ilgilenmemelerini özellikle rica ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Galatasaray ile oynadığımız maçta bazı seyircilerin bizi üzen söylemleri oldu. Onların gerçek taraftarımız olmadığını biliyoruz. Bizim tribünlerimizde kesinlikle hiçbir takım veya futbolcu aleyhinde en küçük bir kötü söz söylenmesine karşıyız" dedi.

"HOŞGÖRÜ ŞEHRİYİZ"

Alanya'nın turizmin başkenti ve bir hoşgörü şehri olduğunu hatırlatan başkan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık, bundan sonra da yapacağız. Saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor da Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Rakip takımların konumları bizi ilgilendirmiyor. Bizim için Aytemiz Alanyaspor'un ne yapacağı önemlidir. Taraftarlarımızın da sadece kendi takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Tribünleri de doldurmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:43:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu'ndan taraftara çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement