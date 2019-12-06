Son Dakika Haberleri: Başkan Çavuşoğlu ve Başsavcı Vekili Boyalı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Başkan Çavuşoğlu ve Başsavcı Vekili Boyalı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Başkan Çavuşoğlu ve Başsavcı Vekili Boyalı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Van Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ile Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Çavuşoğlu ve Başsavcı Vekili Boyalı AA'nın

Van Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ile Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Çavuşoğlu, yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay", Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

AA'nın oylamasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Çavuşoğlu, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Başsavcı Vekili Boyalı da fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde en çok beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Boyalı, yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Boyalı, birbirinden güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Başsavcı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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