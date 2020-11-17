Başkan Çay: "Ablalarım, annelerim, sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum; günlere bir müddet ara verelim" - Son Dakika

Başkan Çay: "Ablalarım, annelerim, sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum; günlere bir müddet ara verelim"

17.11.2020 11:02
Başkan Çay:

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede korona virüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede korona virüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu. Çay, "Ablalarım, annelerim ve sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum. Lütfen pasta börek yapıp gün yapıyoruz adı altında bir araya gelmeyelim. Bir müddet ara verelim" dedi.

Başkan Çay, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de korona virüs hasta sayısının arttığını ifade ederek, "Korona virüsün yakıcı, yıkıcı ve öldürücü etkisini hepimiz çevremizde, köylerimizde veya mahallelerimizde tanıdığımız simaların ölümlerine hep beraber tanıklık ediyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen tedbir almakta, tedbirsiz kalmakta ve maalesef üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmiyoruz. Bu süreç zorlu bir süreç. Artık etrafımızdaki yakınlarımızda o kadar çok görülmeye başladı ki bunun çaresizliğini ve bu durumu anlatamamanın çilesini çekiyoruz. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere ilçe kaymakamımız her gün hoparlörlerden ilan ettiriyor, bizler de her bulunduğumuz platformlarda sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Hep diyoruz ki maske, mesafe ve hijyen. Lakin bunlara toplum olarak uymadığınızı da görüyoruz" dedi.

"Çoluk çocuk toplanıp bir hışımla düğünlere gidiyoruz"

Halen evlerde 10-15 kişi toplanarak bir araya gelindiğini kaydeden Çay, "El hijyenlerimize dikkat etmiyoruz. Bulunduğumuz ortamların sağlıklı olup olmadığını gözlemlemiyoruz. Sağlıksız koşullar içerisinde yaşamayı kendimize sanki görev edinmiş gibi tavır ve davranış sergiliyoruz. İnanın bu illet hiç uzağınızda değil. Aksine o kadar yakınınızda ki, tedbir almazsanız, buna yenik düşmemek maalesef kaçınılmaz bir gerçeğimiz olarak ortaya çıkacaktır. Düğün salonlarında düğün yapıyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmak için çaba gösteriyoruz. Her evden bir kişi temsilci olarak gelse ne olur ki? Çoluk çocuk toplanıp bir hışımla düğünlere gidiyoruz, dikkat etmiyoruz. Lütfen kurallara ve sorumluluklarımıza biraz daha gayret ederek dikkat edelim. Etmez isek bu kaçınılmaz gerçek ile yüzleşmek durumunda kalacağız. Lütfen maskesiz dışarı çıkmayalım, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri bir müddet askıya almak gerektiğinin altını çizen Başkan Çay, "Ablalarım, annelerim ve sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum. Lütfen pasta börek yapıp gün yapıyoruz adı altında bir araya gelmeyelim. Bir müddet ara verelim. Pozantı, ulaşım anlamında biliyorsunuz ki karayolu ve otoyolun geçtiği bir bölgede yer alıyor. Bizler zaten bulaş anlamında diğer ilçelere göre dezavantajlı durumdayız. O sebeple yol üzerinde bulunan tesis sahiplerimizin de daha dikkatli olması ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi. - ADANA

Başkan Çay: Ablalarım, annelerim, sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum; günlere bir müddet ara verelim

Koronavirüs, Mustafa Çay, Pozantı, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çay: 'Ablalarım, annelerim, sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum; günlere bir müddet ara verelim' - Son Dakika


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