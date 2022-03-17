Başkan Çay, arazi dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika
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Başkan Çay, arazi dolandırıcılarına karşı uyardı

17.03.2022 17:19
Başkan Çay, arazi dolandırıcılarına karşı uyardı

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, vatandaşları arazi dolandırıcılarına karşı uyardı.

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, vatandaşları arazi dolandırıcılarına karşı uyardı.

Bandırma Beyköy ve Bezirci Mahalleleri arasında kurulan Marmara OSB, arsa dolandırıcılarının ilgi odağı oldu. Marmara OSB'den yapılan açıklamada, 'Kamu Yararına İstinaden' Balıkesir Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) aracılığıyla OSB sınırları içerisinde bulunan 74 parsele tapu müdürlüğünce şerh konulduğuna vurgu yapıldı. Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, tapuların üzerinde şerh olmasına rağmen, bazı art niyetli şahısların, OSB sınırları içindeki arazi ve OSB ile ilgisi olmayan arazileri yanıltma yöntemi ile vatandaşlara değerinin çok üzerinde fiyatlara satıldığı konusunda uyardı.

Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nden pek çok yatırımcının OSB içinde gibi gösterilen bu arazileri satın alarak dolandırıldıklarını ve hukuki süreçlerin devam ettiğinin altını çizen Başkan Çay, "Ayrıca, bölgede bulunan bazı kişilerce, planlı olarak küçük tarım arazileri kendi aralarında yüksek tapu değeri ile satılmakta ve bu rakamlar örnek gösterilerek OSB'nin de bu fiyat ve daha üzerinden alım yapmak zorunda olduğu şeklinde alıcılar aldatılarak ilgisiz araziler 3. kişilere satılmaktadır" dedi.

Merkezleri İstanbul'da olan sanayi şirketlerine ait arazilerin, şirketlerden habersiz olarak gazete ve internet ilanları yoluyla satılmaya çalışıldığına dikkat çeken Çay, "Bazı emlak ofisleri arazileri sanki kendi mülkiyetleriymiş gibi pazarlamaya çalışıyor. Bu ilanlara fotoğrafları konulan binlerce dönüm arazinin, Marmara OSB içinde, yanında, civarında veya genişleme alanı dahilinde olduğu ifade edilerek çok yüksek bedeller üzerinden kaparolar alınmaktadır" diye konuştu. - BALIKESİR

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Balıkesir, Marmara, OSB, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Çay, arazi dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika


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