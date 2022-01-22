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Başkan Çay: "Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır" - Son Dakika

Başkan Çay: "Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır"

22.01.2022 09:33

- Başkan Çay: "Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır" Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana, Mersin ve Niğde'ye tam 100 kilometre mesafede bulunan 175 dönümlük Elmalı Boğazı'nın kışın kayak, yazın da yayla turizmine ev sahipliği yapmak için mükemmel bir lokasyon...

- Başkan Çay: "Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana, Mersin ve Niğde'ye tam 100 kilometre mesafede bulunan 175 dönümlük Elmalı Boğazı'nın kışın kayak, yazın da yayla turizmine ev sahipliği yapmak için mükemmel bir lokasyon olduğunu söyledi

ADANA - Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana, Mersin ve Niğde'ye tam 100 kilometre mesafede bulunan 175 dönümlük Elmalı Boğazı'nın kışın kayak, yazın da yayla turizmine ev sahipliği yapmak için mükemmel bir lokasyon olduğunu söyledi.

Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türkiye'de turistik gezi turlarının gözde merkezi konumundaki Belemedik'te yaptığı bungalov evler ve butik otel projesinin ardından ilçede kayak merkezi projesi için de kolları sıvadı. Başkan Çay, Adana ve Mersin sınırının yüksek kesiminde bulunan Elmalı Boğazı'nın kayak merkezi olarak kış turizmi ile bölgeyi şaha kaldıracağını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan ve bölgenin en yoğun kar yağışı alan 175 bin metrekarelik Elmalı Boğazı'nın, Ankara-Adana otoyoluna 11 kilometre mesafede olması, ayrıca sahip olduğu düz ve elverişli zemini sayesinde kayak merkezi ve kış sporları için mükemmel bir altyapı sunduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan bir raporla söz konusu bölgeye 'Kayak Merkezi' kurulması konusunda adımlar atıldığını ve bu kapsamda otel inşaatına bile başlandığını hatırlatan Başkan Çay, gerek uzayan bürokratik işlemler gerekse sahipsiz kalmasından dolayı projenin bir türlü hayata geçirilemediğini kaydetti.

Bölgeyi ulusal ve uluslararası turizme kazandırmayı hedefleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kayak merkezi potansiyeline dikkat çekmek için için sosyal medya hesabında da fotoğraf ve videolar paylaşarak yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Elmalı Boğazı'na yağan 30 santimetrelik kar üzerinde yaptığı açıklamasında, "Bu bölgenin kayak merkezi olması için feryatlarım devam edecek. Şuan 30 santimetre yağdığında geldim. Yarın 50 santimetre yağdığında da hatta 1 metre yağdığında da geleceğim. Feryadımı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza duyuracağım" diye konuştu.

Adana, Mersin ve Pozantılılara seslenen Başkan Çay, "Adana ve Mersin sınırlarını beraber bölen, bir kısmı Tarsus'a bağlı Gülek Mahallesi sınırlarında, diğer bir kısmı da Pozantı'nın Akçatekir Mahallesi sınırlarında kalan böylesine değerli, özel ve neredeyse pisti bile hazır olan bu yerin kayak merkezi olması gerektiğini söylemiştim. Bunu söylerken bir hayal kurmamıştım. Burada inşaat halinde kalmış olan otel ve zamanında bazı girişimlerde bulunulmuş, krediler kullanılmış, kamp merkezi olsun diye buraya bir yatırım yapılmış ve yarım bırakılıp çekip gidilmiş. Devletin bunu artık görmesini istiyorum" dedi.

Kocaman düz bir vadi

Kayak Merkezi olmasını istediği Elmalı Boğazı'nın ekili bir alan olmadığına da dikkat çeken Başkan Çay, "Bu vadinin altı, kepir dediğimiz sağlam bir zeminle kaplı. Ormanın içerisinde kocaman dümdüz bir vadi. Burada sadece 'kayak merkezi yapılsın' diye diretmiyoruz. Buraya kayak pisti yapılabilir, TOKİ villalar yapabilir. Çocuklar için oyun parkları, macera sahaları yapılarak insanlara yaşam alanı oluşturulabilir" diyerek çağrısına kulak verilmesini istedi.

Devlet büyüklerine göstermek istiyorum

Özellikle yaz mevsiminde Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay'ın sıcağından bunalan insanlar için burada 365 gün hayat sürecekleri alışveriş merkezleri ve yaşam alanlarının oluşturulabileceği bir alandan bahsettiğini ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "İlk kar yağışında nasibini alan, 30 santimetreye çıkan bir kar yığını var burada. Ben Pozantı Belediye Başkanı olarak bu bölgenin sesi ve feryadı olmak istiyorum. Bunu kendim de bir vatandaş olarak sorumluluk hissediyorum. Arkamda güzel bir iz bırakmak istiyorum. Burasını bilmeyen, görmeyen sayın bakanlarıma, valilerime, vekillerime göstermek istiyorum. Lütfen bu sesimi duyun! Çok fazla bir şey istemiyoruz. Etüt yapmaktan bir şey çıkmaz. Lütfen görevlilerinizi ve mühendislerinizi gönderin ve bu alanı inceleyin. En önemlisi de bulunduğumuz bu alan Adana, Mersin ve Niğde'ye tam 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. En güzel yanı da Ankara-Adana-Mersin Otoyolu üzerindeki Pozantı - Akçatekir gişelerinden 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bakın bu güzellik bu devletin kazancı olmalı. Burada atıl biçimde durmamalı. Bölgeye bu ekonomik krizin ve sorunların yaşandığı bir dönemde istihdam kaynağı oluşturmalı. İnsanların sadece gönlünü değil, cebini de doyurmalı. İş sahaları olmalı. Bunu söylerken bir hayalin peşinde değilim. İnanmamış ve gerçekliğini görmemiş olsam vallahi de haykırmam. Ben, bugün yağan kar 30 santimetre iken geldim, bir metre olduğunda da geleceğim ve bu feryadıma devam edeceğim. Bu feryadımın ve sesimin bir gün duyulacağına inanıyorum." çağrısında bulundu.

Başkan Çay: Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır
Başkan Çay: Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır
Başkan Çay: Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır

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Pozantı, Elmalı, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çay: 'Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çay: "Elmalı Boğazı kayak turizmi ile bölgeyi şaha kaldırır" - Son Dakika
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