Başkan Çaylı'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı - Son Dakika

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Çaylı, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramının birlik, beraberlik, dayanışma günü olduğunu dile getirdi ve 1 Mayısın adına yakışır şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diledi. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, mesajına şöyle devam etti: "Başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Gün olan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Emeğe her zaman saygılı olduk, olmaya da devam edeceğiz." - KARABÜK