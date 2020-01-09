Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çaylı, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkını sağlayan fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.


Başkan Çaylı, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. İnsanlara hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Gazeteciler önemli bir mesleği icra etmekte kamuoyunun bilgilendirilmesinde vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir. İl ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber ve görüşleri de çalışmalarımızda bizlere önemli faydalar sağlamaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimiz ve ilçemizde görevini yerine getiren gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK

Gazeteciler Günü, Yenice, Çaylı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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