Başkan Çaylı'dan Elif Köse'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çaylı'dan Elif Köse'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Çaylı'dan Elif Köse'ye ziyaret

6 saat önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Çaylı'dan Elif Köse'ye ziyaret, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.


Başkan Çaylı ve Köse, belediye olarak yapılan hizmetlerden bahsederek yerel yönetimler üzerine de bir süre sohbet ettiler. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye çalışmalarında başarılar dileyerek, Yenice'ye ait olan ürünlerden oluşan çanta hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başkan Çaylı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve Safranbolu'ya ait ürünlerden oluşan hediye takdiminde bulundu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Yenice, Çaylı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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