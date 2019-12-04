Son Dakika Haberleri: Başkan Çaylı'dan Madenciler Günü mesajı
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Başkan Çaylı'dan Madenciler Günü mesajı

6 saat önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çaylı'dan Madenciler Günü mesajı, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Çaylı, mesajında, madencilik sektörü denildiğinde Batı Karadeniz Bölgesi'nin çok önemli olduğunu belirterek, Yenice'den madenlerde yaşamını yitiren 200 insanın bulunduğunu ifade etti.


Madenlerde yaşamını yitirenleri saygıyla andığını aktaran Çaylı, "Madencilik mesleği dünyanın en zor mesleği. Madencilik mesleğinde emek yoğundur. Madencilik sektöründe yöre halkının etkisi önem arz etmektedir. Özellikle, Zonguldak ve çevresindeki kömür madenlerinde çok sayıda ilçemizden işçi bulunmaktadır. Her geçen gün madenlerdeki çalışma şartları iyileştirilmektedir. Bu da bizleri sevindirmektedir. Madencilerimizin gününü kutluyorum. Madencilere kazasız belasız bir iş yaşamı diliyorum. "dedi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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