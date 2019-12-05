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Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret

6 saat önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Teşkilatı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Başkan Çaylı'dan Vergili'ye ziyaret, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Teşkilatı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, MHP İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve Eyüp Elieyioğlu, Belediye Meclis Üyeleri Fehmi Hatıl, Şevket Demirci, Fikret Cıbır, MHP İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül ve MHP Yortan Belde Başkanı Alaattin Islak ile birlikte, Başkan Vergili'ye ziyarette bulunarak işlerinde kolaylıklar dilediler. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunularak gündemle ilgili konular görüşüldü.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çaylı ve beraberindekilere teşekkür etti. - KARABÜK

Zeki Çaylı, Karabük, Çaylı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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