Başkan Çaylı'dan ziyaret - Son Dakika

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Köse'ye başarı dileklerinde bulunan Çaylı, Safranbolu'nun hem ülke hem de dünya için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse de Çaylı'ya iyi dilek ve temennilerinden dolayı teşekkür etti.

Köse, "Kadın belediye başkanı olarak her ne kadar işimiz zor gibi görünse de halkımızın verdiği destek ve bizlere olan inançları ile güzel şeyler başaracağız. Ben de belediye başkanımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda her iki başkan karşılıklı hediyeler takdim etti.