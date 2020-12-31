Başkan Çaylı'nın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Çaylı'nın yeni yıl mesajı

31.12.2020 11:25
Başkan Çaylı'nın yeni yıl mesajı, System.String[]

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2021 yılına girerken yayınladığı mesajda, tüm dünyanın çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını dile getirdi ve 2021 yılının sorunların bittiği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2021 yılına girerken yayınladığı mesajda, tüm dünyanın çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını dile getirdi ve 2021 yılının sorunların bittiği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Çaylı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük tahribatlara yol açan, çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz korana virüs salgınının 2021 yılında bitmesini arzu ettiklerini söyledi ve " Yüce Allah'ımız inşallah tüm insanlığa bir daha bu tür hastalıklar yaşatmasın " dedi.

2020 yılını olumsuzluklar ile dolu bir yıl olarak hatırlanacağının altını çizen Çaylı, yıl içerisinde belediye olarak pandemiye odaklandıklarını belirti.

Sosyal destek grubundan dezenfekte çalışmasına, pandemi sürecinin her alanında yoğun gayret içinde olduklarını belirten Başkan Çaylı, " Yenice Belediyesi olarak bu sürecin içinde hep yer aldık. Zaman zaman köylerimize uzandık. Nerede bir ihtiyaç varsa Yenice Belediyesi'nin orada olmasını sağladık. Korana virüs salgını bitinceye kadar belediye olarak gayret ve çalışmalarımız sürecektir " dedi.

Çaylı, yazılı değerlendirmesinde, samimi olan her fikre ve düşünceye saygı duyduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın açıklaması şöyle: "Değerli Hemşehrilerim sevdiğimiz, özlediğimiz ve paylaşımlarımızı çoğalttığımız, yaşıyor olmaktan mutlu olduğumuz Yeşil Yenice'mizde pandemi süreci ile boğuştuğumuz bir yılı geride bıraktık. Yenice'miz çok güzel bir yer. Belki de çok sevdiğimiz içindir, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Her sabah aynı güneşe bakmak, aynı yağmurda ıslanmak, aynı dostlarla selamlaşmak ve aynı yeşile hayran kalmak gibi bir ayrıcalığı beraberce paylaşıyoruz. Bu güzel ilçede ne gerçekleşmişse hep birlikte başardık. Halkımızla, çalışma arkadaşlarımızla, bize inanıp güvenen kadirşinas hemşehrilerimiz ile başardık. Bu şehrin Belediye Başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Bulunduğumuz makamın sorumluluk makamı olduğunun bilinci içindeyim.

İnsanların ölmediği, kanın dökülmediği, hiç bir ananın feryat figan ağlamadığı, savaşın olmadığı ve barışın, huzurun, kardeşliğin ve dostluğun egemen olduğu, pandeminin tamamen yok olduğu bir dünya ve İslam coğrafyası dileğiyle, yeni yılın Yenice'mize, Ülkemize ve bütün İslam Alemine hayırlar getirmesini diler, sağlık, mutluluk, başarı, barış ve huzur temennisiyle saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım " dedi. - KARABÜK

Başkan Çaylı'nın yeni yıl mesajı

Zeki Çaylı, Türkiye, Mevla, Çaylı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çaylı'nın yeni yıl mesajı - Son Dakika


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