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Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması - Son Dakika

Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

27.01.2022 13:17
Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili, "Çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili, "Çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. O hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması olurdu" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek turizm merkezindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Çebi, Mahmutyazıcıoğlu'yla bir süre beraber yöneticilik yaptıklarını ve hayatını kaybetmesine çok üzgün olduklarını belirtti.

"CAMİA OLARAK DA KENDİSİNİ MİNNETLE ANACAĞIZ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine sabır dileyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Camia olarak da kendisini minnetle anacağız, yaptıklarıyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili olarak. Saldırının neden olduğu, niye olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. O hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması olurdu. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması - Son Dakika


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