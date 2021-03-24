Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret - Son Dakika

Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret

24.03.2021 14:38
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret, System.String[]

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerine giderek ziyarette bulundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerine giderek ziyarette bulundu.

Başkan Çebi'nin ilk adresi 102 yaşındaki Penbe Uğurlu'nun evi oldu. Uğurlu'nun yaşlılar haftasını kutlayarak çiçek veren Başkan Çebi, "Sizlere sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Sizler, başımızın tacısınız, birlikte yaş alıyoruz" dedi.  101 yaşındaki Ayşe Karaman ve 103 yaşındaki Hava Köksal da memnuniyetlerini dile getirerek, hayır duası etti. Ziyaretler sırasında baston, maske, kolonya, dezenfektan, çikolata, kahve, çiçek ve oyuncak hediye edildi.

"ONLARIN HAYAT TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yaşlılara Saygı Haftası"nda ilçemizin asırlık çınarlarını ziyaret ettik. Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ziyaret ettiğim Penbe, Ayşe ve Hava Teyze nezdinde tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

SAHA EKİBİ ÇALINMADIK KAPI BIRAKMIYOR

Pandemi döneminde Küçükçekmecelilerin sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak için 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesini hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor. Yaşlı vatandaşlar da düzenli periyodlarla evlerinde ziyaret edilerek, talepleri dinleniyor, sorunları çözüme kavuşturularak, istekleri karşılanıyor.


Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret
Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret

Ayşe Karaman, Küçükçekmece, Kemal Çebi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Çebi'den Yaşlılar Haftası'na özel ziyaret - Son Dakika


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