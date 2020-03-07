Başkan Çebi, kadın çalışanlarla buluştu - Son Dakika

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanları ile özel kahvaltıda bir araya geldi.



Nikah Sarayı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Küçükçekmece Belediyesi kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kahvaltı organizasyonuna, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı.



Tüm kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Kemal Çebi, "Kadınlar aldıkları tüm hakları Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil, parlamentolarında kadın milletvekili yokken bizim meclisimizde 38 tane kadın vekilimiz vardı. Bunlar Cumhuriyetin, demokrasinin bize armağanıdır. Bu Cumhuriyetin korunması, kollanması, büyütülmesi kadınları daha çok ilgilendiriyor. 8 Mart simgesel bir gündür. Bir dayanışma ve mücadelenin günüdür" diye konuştu. Çebi sözlerini, "Kendi görev sürem içerisinde Küçükçekmece'de adaletin, hoşgörünün, hukukun, eşitliğin, insani bakışın, vicdani duyguların öne çıktığı bir Küçükçekmece'yi hayal ediyorum. Sizlerden beklentilerim var. Küçükçekmece'de hiç kimse ötekileştirilmesin. Ben Küçükçekmece'de hoşgörüyü, kardeşlik hukukunu geliştirmek istiyorum" dedi.



"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"



Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Memur Temsilcisi, Hanife Aygün Altun ise "Belediye başkanımız bize her türlü desteği veriyor. Bu nedenle ona çok teşekkür ediyorum. Tüm Bel-Sen Temsilcisi olarak çok mutlu oldum. Bu gibi organizasyonlar insanların çalışma azmini geliştirici, kaynaştırıcı oluyor. Bugün de böyle bir kahvaltının verilmesi çalışanlar olarak bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.



"Kadın ve erkeğin eşit olduğunu gösteriyorum"



Kahvaltıya katılan Küçükçekmece Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Çiğdem Kızılkula, "Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Belediye başkanımızın bize tanıdığı bu imkan sayesinde erkeklerle eşit bir şekilde çalışıyorum. İşime aşığım. Kadının erkekten hiçbir farkının olmadığını, eşit olduğumuzu ön plana çıkarıyorum, herkese gösteriyorum. Erkeklerle birlikte başlıyor ve onlarla birlikte bırakıyoruz. Erkek çalışma arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oluyorlar. Biz göreve başladıktan sonra vatandaşlar da çok memnun kaldı. Cennet sokaklarına kadın eli değdi. Herkesin Dünya emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Kemal Çebi program sonunda kadın çalışanlarına lavanta takdim etti. - İSTANBUL