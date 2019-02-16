Son Dakika Haberleri: Başkan Çeçrioğlu, İncirliova'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Çeçrioğlu, İncirliova'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi

43 dakika önce

İlçe muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu kez İncirliova muhtarlarıyla buluştu.

Başkan Çeçrioğlu, İncirliova'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
İlçe muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu kez İncirliova muhtarlarıyla buluştu.

İncirliova'da gerçekleştirilen Büyükşehir yatırımlarına değinen Başkan Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman halkımızın talepleri oldu. Muhtarlarımız ne istediyse eksiksiz yerine getirmek için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

5 yılda gerçekleşen yatırım verileriyle konuşmasına devam eden Başkan Çerçioğlu, hizmet merkezinin de kısa zamanda açılışının gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak İncirliova'ya 57 milyon lira yatırım yaptık. Fen işleri olarak 51 kilometre yol, ASKİ olarak da toplamda 164 kilometre hat çalışması yaptık. Sadece Acarlar'da 29 kilometre kanalizasyon ve 39 kilometre içme suyu hat çalışması yaparak halkımızın talebini yerine getirdik. Yapımı süren Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi hizmet merkezini de kısa zamanda açacağız. Yatırım ve hizmetlerimiz artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde İsmail Başkanımızla beraber İncirliova'yı hakettiği yere taşımak için hep beraber çalışacak, hep beraber başaracağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İncirliova Belediye Başkan Adayı İsmail Kule'nin muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmaya CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, İncirliova, Güncel
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