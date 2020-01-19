Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu - Son Dakika

Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu

6 saat önce

Cuma günü Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu'nda Kayseri protokolünün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu, System.String[]

Cuma günü Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu'nda Kayseri protokolünün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreni renkli görüntülere sahne oldu.


Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende öğrenciler ve veliler, protokol mensupları ile adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi.


Bunlardan birisinde ise fotoğraf çekme görevi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a düştü. Elindeki cep telefonu ile kendilerini çekecek birisini arayan öğrencinin yardımına Başkan Yalçın yetişti. Öğrencinin elinden cep telefonunu alan Başkan Yalçın, Vali Şehmus Günaydın ve Garnizon Komutanı Tuğg. Ercan Teke ile poz veren çocukların mutluluk anını cep telefonu ile bu şekilde anılaştırdı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti
İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 19:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]