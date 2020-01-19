Başkan çekti, çocuklar mutlu oldu - Son Dakika

Cuma günü Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu'nda Kayseri protokolünün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreni renkli görüntülere sahne oldu.



Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende öğrenciler ve veliler, protokol mensupları ile adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi.



Bunlardan birisinde ise fotoğraf çekme görevi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a düştü. Elindeki cep telefonu ile kendilerini çekecek birisini arayan öğrencinin yardımına Başkan Yalçın yetişti. Öğrencinin elinden cep telefonunu alan Başkan Yalçın, Vali Şehmus Günaydın ve Garnizon Komutanı Tuğg. Ercan Teke ile poz veren çocukların mutluluk anını cep telefonu ile bu şekilde anılaştırdı. - KAYSERİ