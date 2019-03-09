Başkan Çelik, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz ay Antalya'da yapılan Türkiye Muay Thai Gençler ve Büyükler Şampiyonasına katılarak başarı elde eden Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz ay Antalya'da yapılan Türkiye Muay Thai Gençler ve Büyükler Şampiyonasına katılarak başarı elde eden Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Çelik, sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Antalya'da yapılan Türkiye Muay Thai Gençler ve Büyükler Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Atakan Delikan, Türkiye üçüncüsü Damla Gençler, büyükler Türkiye üçüncüsü Uğur Elleş ve Muay Thai Manisa İl Temsilcisi Ediz Barış'ı makamında misafir etti. Antalya'da yapılan şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik eden Başkan Çelik, sporculara birer hediye takdim etti. Sporcuların elde ettiği başarılar nedeni ile büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları başarılarına her gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Son olarak Antalya'da yapılan Türkiye Muay Thai Gençler ve Büyükler Şampiyonasına katılan sporcularımız yine güzel başarılarla şehrimizin ismini duyurmuşlardır. Sporcularımı Atakan Delikan müsabakalarda hem Türkiye şampiyonu olmuş hem de Muay Thai Milli Takımına seçilmiştir. Ayrıca anı müsabakalarda Damla Gençler Türkiye üçüncüsü olurken, Uğur elleş kardeşimizde büyükler müsabakalarında Türkiye üçüncülüğünü elde etmiştir. Ben tüm sporcu kardeşlerimizi ve değerli antrenörümüz Mustafa Ören'i tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum "dedi. - MANİSA

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