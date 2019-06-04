Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik bayram namazını Akpınar Mahallesinde kıldı
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Başkan Çelik bayram namazını Akpınar Mahallesinde kıldı

32 dakika önce

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Bayram Namazını Akpınar Mahallesinde kıldı.

Başkan Çelik bayram namazını Akpınar Mahallesinde kıldı, System.String[]
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Bayram Namazını Akpınar Mahallesinde kıldı. Akpınar Camiinde kılınan Bayram Namazının ardından Başkan Çelik cami önünde bekleyerek Bayram Namazına gelen Mahalle halkıyla tek tek bayramlaştı.

Her bayram farklı bir mahallede bayram namazı kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayram Namazını Akpınar Mahallesinde kıldı. Bayram namazı için Akpınar Mahallesine gelen Başkan Çelik'e Belediye Meclis üyeleri Ali Özyiğit, Abdülkadir Çankaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Bilal Demir de eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde Akpınar Mahallesine gelen Başkan Çelik bayram namazı öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akpınar Camiinde kılınan Bayram Namazının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Cami önünde bekleyerek tüm mahalle halkıyla tek tek selamlaşarak bayramlarını tebrik etti. Başkan Çelik daha sonra resmi bayramlaşma töreni için Manisa Polisevine daha sonra da MHP İl Teşkilatının bayramlaşma programına katıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Akpınar, Güncel
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