Başkan Çelik: "Büyükşehir ve İlçelerimizin Tamamında Zafere Ulaşacağız"

AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili olarak, "Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a ve genel merkezimize, yapılan istişareler ve bilimsel anket çalışmalarında, şahsıma olan güvenlerini ortaya koyan değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , yeniden başkan adayı gösterilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bugün itibariyle AK Parti Genel Merkezimiz tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Partimizin Manisa ilçe belediye başkan adayları açıklanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararıyla Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Şehzadeler Belediye Başkan Adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Öncelikle bizleri bu göreve layık gören, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel merkezimize, yapılan istişareler ve bilimsel anket çalışmalarında, şahsıma olan güvenlerini ortaya koyan değerli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar davamın ve partimin bana verdiği görevleri, layıkıyla yerine getirmek için gayret ettim. Özellikle son 5 yıldır, Allah'ın takdiri ve Şehzadeler'de yaşayan değerli hemşehrilerimizin destekleriyle seçildiğim Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevinde, gerek yatırım belediyeciliği gerek sosyal belediyecilik, gerekse de halkla ilişkiler belediyeciliğinde birbirinden güzel hizmetleri hayata geçirerek, halkımız tarafından benim için bütün sıfatlardan daha değerli olan gönüllerin başkanı sıfatının sahibi olduk. Bugün 5 yılda örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışı ile alnımızın akıyla, bir kez daha Şehzadeler'de yaşayan hemşerilerimizin karşısına çıkıyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden bugüne kadar, Şehzadeler'de yaşayan bütün hemşerilerimi, bu şehrin bir sahibi, Şehzadeler ailesinin bir ferdi kabul ederek çalıştım. Belediye meclis üyelerimiz, ve Şehzadeler Belediyesinin çalışkan personelleri ile birlikte bu şehirde belediye hizmetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirerek, taş üzerine taş koyarak, bu kentin insanlarını ayırmadan gönüllerine hitap ederek, halkımızla birlikte Şehzadeler Belediyesini yönettik. Şehzadeler Belediyesini partizanlıktan uzak, herkesi kucaklayan, belediyenin kaynaklarını en tasarruflu bir şekilde kullanan, dürüst, çalışkan ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönettik. Bu şehirde nefes alan herkesi kucakladık. Ayrımcılık yapmadık. Allah ve bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimiz şahittir ki herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olmak için, samimiyetle çalıştık. Belediyemize gelen, hizmet isteyen, her vatandaşımızı başımızın üzerinde ağırladık, sorunlarını çözmek için gayret sarf ettik. Eğer bugün,farklı siyasi partilere gönül veren vatandaşlarımız bile, 'Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik'i destekleyeceğim' diyorsa, bu bizim 5 yıllık belediyecilik anlayışımızda, herkesi kucakladığımızın ve adaletle bu şehri yönettiğimizin en açık göstergesidir. Bu çizgimizden ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, herkesin belediyesi, herkesin başkanı, olacağımızı bir kez daha ilan ediyorum" dedi.Kısıtlı imkanlara ve zorluklara rağmen hiçbir zaman morallerini bozmadan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çelik, "Büyük fedakarlıklarla Şehzadeler'de temiz, güler yüzlü ve çalışkan bir belediye inşa ettik. Şehzadeler'e, halkımızın yüzünü güldüren, yüzlerce hizmeti kazandırdık. Bütün bu hizmetleri yaparken asla halkımızdan kopmadık. Yılın 365 günü halkımızla iç içe olduk. Görevde bulunduğum 5 yıllık süre içerisinde kendilerine hizmet etmekten onur duyduğum Şehzadeler ilçesinin güzel insanlarına,özellikle şükranlarımı sunuyorum. Şehzadeler'de yaptığımız birbirinden güzel hizmetlerde, her zaman bizlere destek olan, yaptığımız hizmetler nedeniyle kalpten kalbe, muhteşem bir temas kurduğumuz Şehzadeler halkına, bana gönüllerinde yer açtıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Şehzadeler ilçemizde ak belediyecilikle başlayan bu hizmet yağmuru, bu önümüzdeki 5 yılda da, artarak devam edecektir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde,milletimizin ve devletimizin selameti için, bütün siyasi hesaplardan arındırılmış bir şekilde, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'nin himayesinde kurulan Cumhur İttifakı olarak; sadece Şehzadeler'de değil, Büyükşehir ve ilçelerimizin tamamında zafere ulaşacağız. AK Parti'nin ve Cumhur ittifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı olarak, halkımızın desteğiyle seçimleri kazanarak, Şehzadeler ilçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Şehzadeler her şeyin en güzeline layıktır. Tevazu, samimiyet ve gayret ile yolumuz açık olsun" diye konuştu. - MANİSA