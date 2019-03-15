Başkan Çelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik Manisa Kamyoncular Kooperatifi'ni ve Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik Manisa Kamyoncular Kooperatifi'ni ve Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerinin yanında sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Çelik Manisa Kamyoncular Kooperatifi'ni ve Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğini ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.



Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile birlikte Manisa Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için Cumhur İttifakına destek istedi.



Manisa Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı heyeti, hem Kooperatif Başkanı Mustafa Şahintepe'den kamyoncu esnafının sorun ve taleplerini dinleyip, çözüm için not aldı, hem de 31 Mart seçimleri için destek istedi. Ziyarette konuşan Başkan Çelik, kooperatife bağlı çok sayıda kamyoncu esnafının bulunduğunu ve bunların bir kısmının Şehzadeler ilçesinde yaşadığını hatırlatarak şöyle devam etti: "Kooperatifimizle değişik vesileler nedeniyle hep iletişim halinde olduk. Hep geldik gittik, bizi en iyi şekilde karşıladılar. İlgi, alaka ve desteklerini bugüne kadar eksik etmediler. Destekleri için başkanımızın şahsında kamyoncu esnafımıza teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki şehrimize yaptığımız hizmetlerden kamyoncu esnafımız ve aileleri de istifade ediyor. Bu anlamda biz de istedik ki kooperatif üyelerimizle yapacaklarımızı paylaşalım, istişare edelim, onlarla fikir alışverişi yapalım. Yeni dönemde de bu katkılar ile daha iyi hizmetler yapabilmenin çaba ve gayretinde olalım. Sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakımıza destek beklediğimizi ifade ediyor, bu desteği de zaten bakışlarda gördüğüm için teşekkür ediyorum."



AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise kooperatif başkanı ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirerek, kooperatifin kira sorunu olduğunu öğrendiklerini, bu konuyu da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini söyledi. Başkan Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin konuyu seçimlerden sonra değerlendireceğini aktardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise kooperatifin sadece kira değil, başka sorunları olduğunu ve bunlardan haberdar olduklarını ifade ederek, kira konusunun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletildiğini ve konunun masaya yatırılacağını söyledi.



AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise bir mali müşavir olarak kamyoncu esnafının sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Aydemir, kamyoncuların en büyük çilesinin yol çilesi olduğunu ve bu çilenin de AK Parti tarafından ülkenin her tarafına yapılan bölünmüş yollar ile çözüm bulduğunu kaydetti.



Manisa Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhur İttifakı heyeti daha sonra kooperatifteki kamyoncu esnafıyla görüşerek seçimlerde destek istedi.



Ziyarette AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.



Başkan Çelik Kağızmanlılara konuk oldu



Başkan Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cemal Aksoy, yönetimi ve dernek üyeleriyle de bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesi'nin hizmet ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Çelik, yeni dönem için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.



İlçede gerçekleştirdikleri sayısız projenin yanında ecdad yadigarı eserlere de sahip çıktıklarını belirten Başkan Çelik "Kurşunlu Han'ı restore ederek, sosyal, sanatsal ve kültürel hayatımıza hizmet eden bir mekan haline getirdik. Bedesten'i aynı şekilde restore edip halkımız için çok amaçlı salon olarak düzenledik. Şehzadeler'deki tüm okullarda izimiz var. Sıfırdan 3 tane okul yaptırabileceğimiz bütçeyi okullarımızın şartlarını iyileştirmek için harcadık. Kreşimiz, gençlik merkezimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için hizmet veriyor. Şehzadeler'deki bütün camilerimizin bakım ve onarımlarını yaptık. Araç parkımıza yeni araçlar kazandırdık. Ova yollarının bakımını yaptık. Yaptığımız hizmetlerin şahidi sizlersiniz. Bütün bu hizmetleri yaparken insan ayrımı yapmadık. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Bu şehirde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş kabul ederek, hizmetkarları olduk. Biz gönüller yapmanın çaba ve gayretinde olduk." şeklinde konuştu.



Başkan Çelik'e ziyareti sırasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. - MANİSA

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