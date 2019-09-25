Başkan Çelik, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin restore ederek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak günümüze kazandırdığı tarihi Manisa Evi'nde inlemelerde bulundu.



Şehzadeler Belediyesi daha önce tarihi Manisa Evi'ni restore ederek, günümüze kazandırmış ve tarihi yapıyı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak açtı. Hizmete açılan merkezde çocuklara yönelik kreş hizmetinin yanı sıra çeşitli sanatsal ve kültürel alanlarda kurslar veriliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek, hem incelemelerde bulundu hem de merkezden yararlanan çocuklar ile bir araya geldi. Başkan Çelik, önce Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Merkezde verilen kurslardan yararlanan çocuklar ile de bir araya gelen Başkan Çelik, gördüklerinden son derece memnun kaldı. Başkan Çelik, 2 öğretmenin görev yaptığı ve 16 miniğin kreş hizmeti aldığı belediyenin ikinci kreşi olarak hizmete giren sınıfı ziyaret etti. Miniklerle sohbet eden Başkan Çelik, daha sonra bağlama kursu verilen sınıfa uğradı. Bağlama kursu öğrencileri Başkan Çelik'e mini bir konser verdi. Bağlama ile ilk defa geldikleri bu kursta tanıştıklarını anlatan öğrenciler, verdikleri mini konser ile de aldıkları eğitimin kalitesini gözler önüne serdi. Kursiyerler ile sohbet eden Başkan Çelik, verilen hizmetlerden duyulan memnuniyeti birinci ağızlardan dinledi. Başkan Çelik temasları sonrasında yaptığı açıklamada "Belediyemiz tarafından kamulaştırılarak satın alınan ve ardından aslına uygun olarak restore edilen tarihi Manisa Evi olan Çocuk Kültür Sanat Merkezi'mizdeyiz. Burada çocuklarımız için hem kreş hizmeti veriyoruz hem de değişik kültürel ve sanatsal branşlarda kurslar, dersleriyle ilgili etkinlikler düzenliyoruz. Şuanda da bağlama kursundayız. Kursiyer kardeşlerimiz bize mini bir konser verdi. İlk defa sazı eline burada alan kardeşlerimizin geldikleri aşama beni de mutlu etti. Kursiyer kardeşlerime başarılar dilerim. Emek veren kurs hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman halkımızın, çocuklarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Metruk durumdaki bir yeri hem çirkinliğini ortadan kaldırdığımız, hem aslına uygun tarihi bir yapıyı restore ettiğimiz hem de içerisinde çocuklarımız için bu güzel etkinlikleri verdiğimiz için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - MANİSA