Başkan Çelik'e 3 Mahalleden Tam Destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilköy, Çavuşoğlu ve Yeni Harmandalı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilköy, Çavuşoğlu ve Yeni Harmandalı mahallelerini ziyaret etti. Başkan Çelik gittiği 3 mahallede de büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahalle ziyaretleri kapsamında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek, Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.



Eski CHP üyesinden tam destek



Ziyaret esnasında Yeşilköy'de bir esnaf dükkanına giren Başkan Çelik, dükkan sahibi Recep Coşkun ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Başkan Çelik'in göreve geldiği ilk yıl kendisiyle bir sohbetini hatırlatan Coşkun, "Sizinle göreve gelmenizin hemen arından tanışma fırsatımız olmuştu. O günde belirtmiştim. Ben bir CHP üyesiydim. Ancak aday olursanız desteğim ve oyun size olacaktı diye. Ancak bugün CHP'den istifa ettim. Fakat söz verdiğim gibi bu seçimlerde oyumu size vereceğim. Sözümü tutacağım" dedi.



Esnaf ziyaretinin ardından sırasıyla Yeşilköy, Çavuşoğlu ve Harmandalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelik, "Zorlu bir çalışma ile çalışkan ve güler yüzlü bir belediye kurduk. Göreve geldiğimizde ilk olarak Şehzadeler'de yaşayan her görüşten insanımız 'Bu başkan benim başkanım, bu belediye benim belediyem' diyebilecek demiştik. Oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak bunu başardık. Her mahallemize eşit şekilde hizmetler götürdük. Samimiyetimizi de ortaya koyunca, halkımızda bize bir lakap taktı. Gönüllerin başkanı dediler. Bu işler lafla olmuyor. Herkesi kucaklayacak, hizmet götüreceksiniz. Sevginiz, yüreğinizi kapınızı açık tutacaksınız. İş o zaman gönüllerin başkanı derler. Bu ilgiye mazhar olabilmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Bu sebeple Rabbime hamd ediyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayıyız. Ama şükürler olsun ki bugün Şehzadeler'de sadece AK Parti ve MHP'liler desteklemiyor. Değişik siyasi partilere gönül veren vatandaşlarımız da, siyasi görüşlerinin farklı olduğunu ifade ederek, bizi destekleyeceklerini ifade ediyorlar. Gönlünde bize yer veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün alnımız açık bir şekilde, ilçemizin tüm mahallelerine, tüm sokaklarına ve tüm hanelerine rahatlıkla giderek, 'Selamün Aleyküm ben geldim' diyebiliyorum. Bugün tıpkı 2014'te olduğu gibi kalabalık ve coşkuyla karşıladığınız için desteklediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşehrilerimizin şahsıma, belediye meclis üye adaylarımıza ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinizi istiyorum" dedi. - MANİSA

