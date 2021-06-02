Başkan Çelik'e 'Millet Bahçesi' için protokol yetkisi - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi, Kuşlubahçe Mahallesi'nde 9 bin 850 metrekarelik bir alana Millet Bahçesi yapacak ve buraya Manisa eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan'ın adını verecek. Atılgan ailesi de millet bahçesi içerisine anneleri Hamide Handan Atılgan adına bir kreş ve gündüz bakım evi inşa edecek. Dün yapılan haziran ayı Şehzadeler Belediye Meclisinde Atılgan Ailesi ile protokol imzalaması için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e oy birliği ile yetki verildi.

Şehzadeler Beledi Meclisi haziran ayı meclis toplantısı dün Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Çelik, meclis üyelerine belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek gündem konuşması yaptı.

Projelerde son durum

Belediyenin projelerine ilişkin bilgi veren Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak Sancaklıbozköy Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Kafeterya ve Piknik Alanı Projemizin temelini, pandemi şartları gereği sınırlı sayıdaki bir katılımcı ile birlikte attık. 2 milyon 112 bin 200 TL'ye mal olacak projemiz, yaklaşık 12 bin 210 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Tamamlandığında bu korona virüsten de kurtulmuş olur, açılışını hemşehrilerimiz ile birlikte büyük bir coşku ve sevinç ile gerçekleştiririz inşallah. Şehzadeler'imize hayırlı olsun. Ahmet Bedevi Mahallemizde yaptığımız Amatör Spor Kulüpleri Tesisi de tamamlandı. Kısa süre sonra inşallah buranın da açılışını yaparak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

22 mahalleye büyük hizmet

Şehzadelerin 22 mahallesinde ses ve güvenlik kamera sistemlerini yenilediklerini aktaran Başkan Çelik, "Özellikle beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz ve diğer bazı mahallelerimizde var olan anons ve güvenlik kamerası sistemleri, zaman içerisinde yıpranmış, kimi noktalarda da tamamen kullanım dışı kalmıştı. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık. 22 mahallemizde ses ve güvenlik kameralarına yönelik çalışma başlattık. Bozulan, kullanım dışı kalanları yeniliyor, bakım isteyenleri de elden geçiriyoruz." diye konuştu.

Adakale Mahallesinde yol ve kaldırımlar yenilenecek

Adakale Mahallesi'ndeki Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Çelik, "Bildiğiniz gibi Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesinin bulunduğu alanda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami yenileniyor, Şehzadeler Belediyesi olarak da biz de iki parselde çevre düzenlemesi ve abdesthane inşa ediyorduk. Biz çalışmalarımızı tamamladık. Cami inşaatının da birkaç ay içinde bitirileceği bilgisini aldık. İnşaat çalışmaları nedeniyle bölgenin yol ve kaldırımlarında bozulmalar yaşanmıştı. Teknik ekiplerimiz ile gidip sorunları yerinde inceledik. Cami inşaatının da tamamlanması ile birlikte bozulan yol ve kaldırımları da yenileyecek, bölgeyi Şehzadelerimize Manisa'mıza yakışır bir hale getireceğiz." dedi.

Dezenfeksiyon çalışmaları

Korona virüsle mücadelede kademeli normalleşme dönemine geçildiğini hatırlatan Başkan Çelik şöyle devam etti: "Korona virüsle mücadelemizde kademeli normalleşme dönemine başlıyoruz. Çok şükür uygulanan kısıtlamalar sonuç verdi ve hem ülkemiz genelinde hem de ilçemiz özelinde korona virüs vaka sayılarında azalma söz konusu oldu. Bu kapsamda faaliyetleri durdurulan işyerleri Haziran ayı itibariyle yeniden faaliyet göstermeye başlıyor. İlçemiz genelinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işyerlerimizde dezenfeksiyon çalışmaları başlatmıştık, bu çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç halinde de diğer meslek guruplarına yönelik de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Milli sporcuyu tebrik etti

Manisalı milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı da aldığı son şampiyonluk için kutlayan Başkan Çelik, "Bakü'de düzenlenen Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda Manisalı milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandırmıştır. Ayşe kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Başkan Çelik'in konuşmalarının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Şehzadeler Belediyesi, Kuşlubahçe Mahallesi'nde 9 bin 850 metrekarelik bir alana millet bahçesi yapacak ve buraya Manisa eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan'ın adını verecek. Atılgan ailesi de Millet Bahçesi içerisine anneleri Hamide Handan Atılgan adına bir kreş ve gündüz bakım evi inşa edecek. Mecliste Atılgan Ailesi ile protokol imzalaması için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e oy birliği ile yetki verildi. Toplam 18 gündem maddesi görüşülüp karar bağlanırken temmuz ayı meclisinin de 2 Temmuz Cuma günü saat 17.00'da yapılacağı belirtildi. - MANİSA