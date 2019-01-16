Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'e Ziyaret

Başkan Çelik'e Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği üyeleri ve engelli kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

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Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği üyeleri ve engelli kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Başkan Çelik, engelli vatandaşlarla ilgili her talebe olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Vatandaşların sorularını çözmek için gayret gösterdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:


"Yönettiğimiz coğrafyada yaşayan tüm insanlarımızın derdiyle dertlenmemiz ve onların kaygılarını taşımamız gerekiyor. Biz hep bu vebalin bilincinde olduk. Hepimiz potansiyel engelliyiz. Dolayısıyla bu sıkıntıları çeken herkesin yanında olmalıyız. Şehrimizi engelsiz kent yapma çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım araçlarını engelli vatandaşlarımıza uygun hale getiriyoruz. Engelsiz Çocuk Evi'nin yenilerini yapmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yapacağız. Bunların haricinde de gelen her talebe eğilmeye çalışıyoruz. 'Tarım Engel Tanımaz' projesinde olmaktan da son derece mutluyuz."

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı Kadir Can Gökalp da, Başkan Çelik'in her alanda engellileri desteklediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:32 Kaynak: AA

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